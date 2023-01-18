Туроператоры запустили акции раннего бронирования Турции: от 150 тысяч на семью

Жители Екатеринбурга начинают покупать туры на лето, в том числе – по акциям раннего бронирования. Отдых в июле в самом скромном отеле 3* уже сейчас стоит от 150 тысяч рублей для семьи из трех человек, в отелях 4-5* – от 180 тысяч. Турагенты говорят, что спрос есть: «В текущих условиях, когда все боятся планировать заранее, ждали худшего. Но бронирования идут».

Акции раннего бронирования, когда отели дают скидки на летний период, запустили почти все крупные туроператоры. Как рассказали эксперты туррынка, в Москве продажи начались еще в декабре, в Екатеринбурге – в январе, когда более-менее сформировались полетные программы на апрель-октябрь. Условия у разных игроков рынка отличаются. Например, есть вариант заплатить аванс 4999 рублей, а остальное – перед поездкой. Но большинство операторов предлагают оплатить 25% за тур сейчас, а оставшиеся 75% – не позднее 10-14 дней до даты вылета.

Судя по системам бронирования, дешевых путевок и в этом году ждать не приходится. Уже сейчас недельный отдых в Анталье семье из трех человек (двое взрослых и ребенок) обойдется в 150 тысяч рублей с размещением в отеле 3* «все включено». Отели с более высокой категорией в Анталье стоят от 180 тысяч. Летом может быть дороже, поэтому некоторые уральцы готовы рисковать и уже сейчас вносят оплаты.

«До 15 января у туроператоров была акция: 999 рублей аванса – и можете забронировать тур, зафиксировать его стоимость, выбрать отель и даты. Ей очень многие воспользовались. Сейчас по стандартным условиям раннего бронирования тоже идут продажи Турции на лето и осень. Не могу сказать, что они ажиотажные, но есть. Я ожидала, что будет хуже, потому что людям до сих пор сложно в текущих условиях так долгосрочно планировать, – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – К лету, думаю, российский рынок столкнется с нехваткой номерного фонда в Турции. Потому что в этом году отменены все ковидные ограничения для Китая, у европейских туристов на этот год перенеслись «ковидные» туры и так далее. Поэтому в некоторых отелях найти номера будет сложно».

Директор агентства Friends Travel Наталья Паутова тоже говорит, что продажи по раннему бронированию в Екатеринбурге в январе ожили: «Спрос есть. А когда мы начнем анонсировать акции в своих соцсетях, он увеличится».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что особенностью этого года стал «тихий» старт акции у операторов. «Акция раннего бронирования не стартовала ярко у всего рынка, как в прошлые годы, но разные операторы по-разному проводят свою кампанию. Кто-то планирует запуск только на конец января, – рассказал Михаил Мальцев. – Проблемой этого года на турецком направлении может стать наличие отелей. Снятые ковидные ограничения делают Турцию интересной для европейского туриста. Многие отельные цепи выстраивают свою стратегию на лето-2023 из рассчета преимущественно на европейского туриста. Нам придется конкурировать с ними и за места, и за стоимость. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал покупать по акции раннего бронирования, тогда будет и цена зафиксирована, и отель. В дальнейшем, конечно, может быть и падение стоимости, но маловероятно. Обстоятельства скорее указывают на то, что цена вырастет».

Кроме Турции, на весенне-летний период хорошо продаются ОАЭ, Египет и Сочи. Эмираты уральские туристы активно бронируют на период до майских праздников (летом там жарко и низкий сезон). Туристов, по словам агентов, не смущает даже предоплата 50%. Эту страну для отдыха выбирают люди с достатком выше среднего. В Сочи уже сегодня разбирают места на лето в топовых отелях и пансионатах.

«Не могу сказать, что в отелях Сочи какие-то скидки по раннему бронированию, их почти нет. Но туристы спешат забронировать номер, потому что к лету хороших не останется», – рассказала Анастасия Ермолаева.

Добавим, что сумма в 150 тысяч рублей за недельный отдых в Турции на двоих с прошлого года уже никого не удивляет. За последние пять лет цены на туры выросли в разы. Еще в 2017 году купить путевку в разгар сезона можно было за 70 тысяч рублей. Как росла стоимость, РИА «Новый День» писал здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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