Турция за 20 000 vs Турция за 200 000: стоимость отдыха пять лет назад и сегодня

150-200 тысяч рублей за недельный отдых в Турции стали реальностью, к которой уральцы, кажется, уже привыкли: мест на рейсы в популярные даты не было ни летом, ни осенью. Но еще каких-то пять лет назад отдых в Анталье, Сиде и Мармарисе стоил в два, а то и в четыре раза дешевле. Даже в разгар сезона, в июле, можно было отдохнуть за 45 тысяч рублей на двоих в сносной «четверке» на второй береговой линии, а уж осенью можно было уложиться и в 20 тыс. с человека. Вспоминаем, сколько стоил отдых 5 лет назад и смотрим на официальные данные Росстата.

Официально: Турция за год подорожала в 2-3 раза

Росстат начал публиковать официальные данные по ценам на Турцию с начала 2021 года. В апреле, когда спрос на теплые страны возрастает, для жителей Свердловской области путевка на неделю стоила в среднем 33 тысячи рублей на одного (берутся отели разной звездности и выводится среднее). А вот год спустя, в апреле 2022 года, – было уже 64 тысячи на человека – больше, чем в пик летнего сезона прошлых лет (38-51 тысяча рублей на одного летом 2021-го) – столько же стоили туры в Доминикану в прошлые сезоны. Такой резкий рост можно объяснить введенными в марте авиационными санкциями: рейсов из Екатеринбурга в Анталью было крайне мало, а дефицит перевозки всегда ведет к удорожанию. Заявленные ранее чартерные программы отечественных перевозчиков заменяли иностранными с доплатами, что тоже повлияло на среднюю стоимость.

К августу 2022-го, когда ассортимент рейсов расширился, цены не упали, как ожидалось. Недельные туры стоили более 80 тысяч на человека, по данным Росстата. Для сравнения: в августе прошлого года официальная усредненная цифра была 38 тысяч рублей. В октябре 2022-го турпакет в Турцию стоил в среднем 60 тысяч рублей против прошлогодних 35.

Отметим, что цены Росстата кажутся несколько заниженными по сравнению с тем, что называют туроператоуры, но тенденция видна четко: за год самый дешевый сегмент массового зарубежного туризма подорожал в 2-3 раза.

Цены на отдых в Турции

Аналогичная ситуация и с ОАЭ – в апреле 2021 года можно было слетать за 73 тысячи, в апреле 2022 года – за 120 тысяч (Росстат). Отследить изменения по большинству других стран, которые мониторит Росстат, невозможно – информация по ценам на отдых в Испании, Финляндии, Греции и даже Китае больше не публикуется. Орган статистики заменил их на более размытые наименования: поездки в отдельные страны Средиземноморья, поездки в отдельные страны Ближнего Востока и так далее. Заодно Росстат стал считать, сколько стоит отдых в странах Закавказья – Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии. На пике цены были в июле, 61 тысяча рублей, а минимум оказался почему-то в сентябре, когда в эти страны поток уезжающих из России выстраивался в очередях на границе – 43,7 тысячи рублей.

А что было раньше?

Официальных данных до 2021 года мы не обнаружили, в 2020-м туризм был на паузе из-за пандемии, поэтому посмотрим цены на Турцию за 2017, 2018 и 2019 годы. Для анализа мы использовали собственные публикации со ссылкой на данные Уральской ассоциации туризма и туроператоров.

Например, летом 2019-го средняя цена путевки в Турцию с вылетом из Екатеринбурга составляла 40-50 тысяч рублей на человека за неделю (данные Уральской ассоциации туризма, которые обычно включают турпакеты в отели 3-5*, могут быть чуть выше данных Росстата). В 2018 году анталийское побережье обходилось в среднем в 36-45 тысяч рублей (первые данные – туроператоры, вторые – УАТ). В 2017 году туроператоры говорили о стоимости летнего отдыха 30,8 тысячи рублей на человека. Хотя были предложения и за 22,5 тысячи рублей даже в июле, а в октябре 2017-го можно было улететь в Турцию на неделю менее чем за 20 тысяч рублей с человека – на «все включено».

Добавим, что в 2017-2018 годах туризм в Екатеринбурге был на пике популярности. За 40-45 тысяч с человека можно было неделю отдохнуть на Кипре, за 47 тысяч с небольшим – в Греции, отдых в Барселоне (Испания) стоил от 50 тысяч рублей, в Бургасе (Болгария) – от 25 тысяч. Зимой 2017-го из Кольцово летали 36 авиакомпаний. Можно было съездить в ОАЭ (Дубай и Шарджа), Вьетнам (Нячанг и Фукок), Чехию (Прага и Парадубице), Китай (Чанчунь, Хайнань), Таиланд, Индию и другие страны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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