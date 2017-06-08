Турция за 50 или Крым за 100 – сравниваем цены на all inclusive с вылетом из Екатеринбурга (ФОТО)

В разгар летнего сезона многие рассчитывают на «горящие туры», но их в этом году почти не будет, – говорят туроператоры. Желающие отдохнуть покупали путевки еще зимой и весной, поэтому сегодня дешевых предложений мало. NDNews.ru сравнил цены на отдых по пяти самым популярным направлениям и убедился: самой дешевой остается Турция, самой дорогой стала Испания, но Крым ей «проигрывает» не сильно.

Напомним, как ранее сообщали эксперты туррынка Екатеринбурга, в этом году в структуре продаж лидирует предсказуемо Турция – на ее долю выпадает 40% забронированных через агентства туров. На втором месте – безвизовый Кипр, на третьем – российское побережье. Далее с примерно равными долями идут Греция, Тунис, Испания и Болгария.

NDNews.ru решил сравнить цены на самые популярные направления с вылетом из Екатеринбурга. Для этого в системе поиска туров на сайте одного из операторов задаем одни и те же критерии для всех стран. Итак, мы ищем тур на двоих на 7 дней с вылетом из Кольцово 17-20 июня. Отдыхать будем в отеле 4* по системе «все включено».

Как и предполагалось, самый дешевый вариант такого отдыха – Турция. Самый дешевый вариант, который нашел поисковик, – «четверка» в центре Мармариса на третьей пляжной линии за 45500. Отели на второй линии – начинаются от 52 тысяч, на первой – от 54. Самое дорогое предложение по заданным параметрам в Турции сегодня составляет 113 тысяч рублей.

На втором месте по популярности у туристов в Екатеринбурге – Кипр. Стоит он в два раза дороже Турции. Минимальная цена пакетного тура с вылетом из Екатеринбурга 17 июня сегодня составляет 86 тысяч рублей на двоих при условии заселения в 4* «все включено». Самый дорогой тур – за 211 тысяч.

Российское побережье – третье по популярности направление – недалеко ушло от Кипра. Там еще очень мало отелей, которые работают на all inclusive, но предложений с каждым годом все больше. По словам туроператоров, российское «все включено» обычно крайне ограничено и больше напоминает трехразовое питание без алкоголя. Поисковик сегодня показывает, что самый дешевый отель 4* примет вас на all inclusive за 87 тысяч рублей за 7 ночей в Сочи. В Крыму ценник выше – тур обойдется в 90-100 тысяч минимум. Но таких «эконом»-туров мало. Больше всего «олинклюзива» российские отельеры продают за 120 тысяч и выше на неделю.

Греция на двоих в июне тоже стоит недешево. 4-ка «все включено» – от 90 тысяч на двоих и таких предложений единицы. В основном ценник на греческое «все включено» начинается от 100 тысяч. Но all inclusive в Греции берут немногие туристы, поскольку поезда в эту страну предусматривает богатую экскурсионную программу. Туры в 4* без питания стартуют от 67 тысяч.

Испания (Барселона) за 4* и систему «все включено» просит от 100 тысяч. В Болгарии (Бургас) тур в городской отель 4* стоит сегодня от 50 тысяч рублей. Но, как и в случае с Грецией, обе эти страны предполагают совмещение пляжного и экскурсионного отдыха, поэтому в отеле 24 часа в сутки сидят единицы туристов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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