Уральцы рвутся отдыхать – продажи идут уже на осень

Публикации за 12.05.17

Эксперты туристического рынка прогнозируют рост турпотока из Екатеринбурга на 50-70% по сравнению с прошлым летом. Главным, конечно, стало возвращение Турции – на нее приходится до 40% всех заявок. Также немаловажным фактором стало снижение курса валют и, как следствие, стоимости отдыха. Путевка за границу сегодня в среднем стоит 36 тысяч на человека.

Туристическая отрасль постепенно возвращается к докризисным показателям. Последние три года операторы лишь констатировали снижение интереса к организованному отдыху и считали убытки, но в этом году ситуация кардинально переломилась.

«За последние сложные три года спрос из Екатеринбурга по некоторым направлениям сократился на 70%, некоторых направлений в прошлом году вообще не было. А сейчас мы видим оживление на рынке. По итогам майских праздников пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 34% по сравнению с прошлым годом. Здесь два фактора: отдых становится доступнее, и сказывается эффект отложенного спроса – некоторые не ездили отдыхать в последние два года, но решили больше не ждать, – отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Рынок реагирует соответственно. По ряду направлений увеличивается частота полетов. Хотя печально, что при увеличении количества рейсов мы по-прежнему не расширяем географию прямых вылетов из Екатеринбурга. Единственное – стартует новая программа на Сицилию в Италии».

Как говорят представители турагентского рынка, у них продажи туров на лето стартовали еще в начале зимы. И сейчас уже распродаются последние отели и места на рейсах по популярным направлениям.

«Глубина продаж сегодня доходит до сентября-октября. Отдых стал дешевле и люди не хотят больше ждать. По нашим данным, средняя цена турпакета по международным направлениям сегодня составляет 36-37 тысяч рублей на человека за неделю. Зимой это было свыше 40 тысяч», – рассказал генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер.

В структуре продаж лидирует предсказуемо Турция – на ее долю выпадает 40% проданных через агентства туров. На втором месте – безвизовый Кипр, на третьем – российское побережье. Далее идут Грузия, Тунис, Испания и Болгария. По словам экспертов, Турция если и «оттянула» туристов в других направлений, то незначительно. Исключение – Тунис.

«В прошлом году Тунис из Екатеринбурга и других городов ставили турецкие операторы, поскольку Турция была закрыта. Сейчас Турция открыта и, естественно, компании перенаправили все свои ресурсы туда», – отметил Олег Хигер. Тунис, в разы поднявшийся в рейтинге, откатится на прежние позиции, считают эксперты.

Что касается конкуренции Турции с Сочи и Крымом, опасения в начале продаж были, поскольку российские отели часто проигрывают в соотношении цена/качество турецким. Но сейчас эксперты не видят больших потерь для российского черноморского побережья.

«Еще до продаж в декабре мы с коллегами делали анализ цен отелей Турции и России. И результаты были не в пользу Сочи. И если сейчас мы не можем серьезно опасаться за судьбу сезона на наших курортах, то в будущем такое может быть. На мой взгляд, государству стоит задуматься о системе субсидирования перевозки на российский юг, системе субсидирования отелей – как это сейчас делают власти Турции. Чтобы российский юг был «в рынке», надо по законам этого рынка работать», – добавил Михаил Мальцев.

Цена на российский юг в среднем ниже, чем на отдых за границей – около 25 тысяч за неделю с человека. Но надо учитывать тот фактор, что добираются до Сочи все разными способами, в том числе и по железной дороге. А если смотреть на регулярные рейсы из Екатеринбурга, то сегодня только цена авиабилета составит 20 тысяч на человека туда-обратно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

Срочно. На Сортировке загорелся склад с пиломатериалами. / Для кого прозвенит «Последний звонок»?. Министров отправят в территории усмирять молодежь. / Областные власти отдадут телебашню с участком бесплатно. Про потраченные на нее полмиллиарда предпочли забыть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»