Эксперты прогнозируют рост цен на путевки в Турцию на 10-15% по сравнению с летом-2022

Летний отдых в Турции для екатеринбуржцев может подорожать в среднем на 10-15%, – прогнозируют эксперты туррынка. Уже сейчас некоторые отельеры подняли цены, что связано с общей инфляцией в стране и ростом курса валют. По акциям раннего бронирования можно сэкономить, но туры дешевле 150 тысяч рублей на семью вы вряд ли найдете.

По данным систем бронирования крупных туроператоров, на сегодняшний день недельный отдых в Анталье для семьи из трех человек (двое взрослых и ребенок) будет стоить от 160 тысяч рублей в отеле 3-4* на первой береговой линии, с питанием «все включено». Путевки в гостиницы 5* можно найти за 180 тысяч рублей, однако таких вариантов мало, и средний ценник в этом сегменте – от 200 тысяч рублей. Причем цены пока указываются с учетом скидок по акциям раннего бронирования. Эксперты говорят, что реальный рост по сравнению с прошлым годом – 10-15%.

«Общее ощущение, что цены высокие, есть. Но мы каждый год удивляемся: как подорожал отдых! И каждый год туристы свыкаются с реальностью и летят отдыхать, – говорит директор сети туристических агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Да, сейчас нет вариантов по 15-30 тысяч рублей на человека, как это было десять лет назад. Влияет множество факторов: ограниченное количество авиаперевозки, санкции и так далее. Менее доступными становятся путешествия для людей с невысокими доходами. Но если посмотреть цены в Сочи, то Турция победит при соотношении цена/качество».

По словам эксперта, если сравнивать стоимость дорогих отелей в Турции летом 2022 года и летом 2023 года, в валюте она почти не изменилась. Но за счет курсовой разницы для россиян может быть удорожание на 10-15%.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев тоже прогнозирует рост цен на Турцию до 15%. «Стоимость действительно возрастет за счет курса валют и общей инфляции в Турции, но думаю, рост будет незначительным. Больше зависит от авиаперевозки. И принципиальным для нас будет момент, смогут ли летать российские самолеты Boeing в Турцию (напомним, США хочет вынудить турецкие власти запретить обслуживание американских судов). Если удастся урегулировать вопрос, то это не приведет к дефициту перевозки, и цена перелета может быть даже ниже, чем в прошлом году. В таком случае общий рост стоимости турпакета будет до 15%. Но по отелям эконом- и среднего ценового сегмента определяющей будет именно цена авиасоставляющей», – прокомментировал Михаил Мальцев.

По данным уральских турагентов, в весенне-летнем сезоне из Екатеринбурга в Анталью будут летать авиакомпании Red Wings, South Wind, Azur Air и Corendon. Именно на базе этой перевозки туроператоры строят свои программы и продают туры по акциям раннего бронирования.

«Бронирование на лето идет. Не могу сказать, что очень активно, но заявки есть каждый день. Сегодня заканчивается третий этап раннего бронирования. Думаю, что акции продлят еще и на март, но уже на новых условиях: с увеличением суммы первого взноса», – добавила Анастасия Ермолаева. Добавим, что сами отельеры Турции ранее говорили, что поднимут ценники на лето 2023 года на 15-20% в среднем по рынку, а delux-сегмент прирастет на 40-50%. А российские туроператоры сообщали о росте среднего чека на 20-30%. А здесь «Новый День» сравнивал цены на Турцию за последние пять лет: еще летом 2017-го можно было купить тур за 60 тысяч рублей на двоих.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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