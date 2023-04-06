Туроператор: цены на Турцию выросли на 25-30%, на Сочи – на 15-30%

Туроператоры подтверждают, что в этом летнем сезоне стоимость популярных морских курортов значительно увеличилась – в среднем от 15 до 30%. Связано это с удорожанием авиатоплива, увеличением времени в полете и общей инфляцией.

«По Турции рост составил 25-30% по сравнению с прошлым годом. Для этого есть несколько объективных причин. Возросла стоимость перевозки, потому что выросла цена на топливо и увеличилась длительность полетов. Отельеры Турции подняли стоимость проживания, контрактинговые цены, потому что в стране инфляция. Вкупе получается, что и конечная стоимость для потребителя выросла», – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» руководитель департамента маркетинга туроператора Anex Tour Россия Жанна Гареева.

По Сочи оператор говорит о росте на 15-25-30%, в зависимости от объектов размещения. Однако все санатории Краснодарского края на июнь уже на стопе, на июль и август есть места, но не везде.

«Заполняемость на российских курортах растет, глубину продаж мы видим. Я бы рекомендовала тем, кто хочет поехать в Краснодарский край, поторопиться с выбором», – отметила Жанна Гареева.

По прогнозам экспертов рынка, именно Турция и Сочи станут двумя самыми популярными направлениями с вылетами из Екатеринбурга предстоящим летом. Помимо этого на все лето продлены полетные программы в ОАЭ и Египет. Второй год подряд будут раз в неделю осуществляться вылеты в Актау (Казахстан), где туристам предлагают отдохнуть в отеле 5* на Каспийском море.

А вот прямых рейсов в Юго-Восточную Азию из Кольцово на лето пока не запланировано. Туроператоры оставляют на лето рейсы из Москвы в Шри-Ланку, Таиланд.

«Из Кольцово полетной программы а Юго-Восточную Азию на лето пока нет. Но все может измениться хоть завтра. Как вариант, мы такую вероятность рассматриваем», – отметила представитель Anex Tour.

Как ранее писал «Новый День», в этом году даже по акциям раннего бронирования путевки в Турцию стоили от 160 тысяч рублей на семью на неделю в отеле 3-4*, сейчас ценник еще выше. Сочи тоже не радует: на лето тур в средний отель 3* стоит от 130 тысяч рублей за неделю без питания, и даже отдельно авиаперелет на семью обойдется минимум в 70 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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