Цены на отдых в Турцию упали накануне майских праздников: есть варианты за 58 тысяч на двоих

В последнюю неделю перед майскими праздниками цены на отдых в Турции внезапно снизились. Из Екатеринбурга можно улететь на 5 дней на «все включено» за 58 тысяч рублей. Таких ценников не было с допандемийного периода.

«Есть предположение, что отели Турции в последние дни перед майскими праздниками оценили ситуацию, и поняли, что нет стопроцентной загрузки. Снижением цен пытаются стимулировать спрос. Предложения действительно есть хорошие, таких цен мы не видели года три. Но предложений мало», – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

В системе бронирования туроператора Pegas Touristik есть короткие 5-дневные туры с вылетом из Екатеринбурга 28 апреля за 58 тысяч рублей на двоих за отдых по системе «все включено» в отеле 3*. Четыре звезды стоят от 60 тысяч рублей. У оператора Fun&Sun цены чуть выше: от 70 тысяч рублей за 5 ночей на «все включено» в отелях 3-4*.

«На первые вылеты майских праздников снижение цен есть, особенно до начала самих выходных – на рейсы 25-27 апреля. Это последние места на рейсах, поэтому ожидаемо, что стоимость упала, – говорит директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Грубо говоря, отели, которые стоили от 100 тысяч рублей на двоих, сейчас стоят от 68 тысяч, но это всего четыре места на рейс и вылет завтра. На дорогие отели от 200 тысяч рублей снижение не глобальное, до 180 тысяч рублей».

Анастасия также отметила, что на майские праздники снизилась цена на Египет. Но снижение произошло с довольно высоких цифр, поэтому дешевым отдых на Красном море не назовешь. «Египет был дороже ОАЭ. Сейчас есть туры на майские праздники на 10 дней в отель 4-5* на «все включено» за 200 тысяч. Аналогичный тур в ОАЭ будет стоить от 300», – говорит директор сети агентств.

Напомним, ранее представители туроператоров говорили, что цены на летнюю Турцию в этом году выросли на 25-30%. Это связано с инфляцией в стране и удорожанием авиаперевозки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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