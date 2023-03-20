Турция, ОАЭ и Египет пока остаются единственными пляжными направлениями на лето для уральцев

Предстоящим летом уральские туристы смогут улететь напрямую на морские курорты только трех стран: Турции, ОАЭ и Египта. Они же на сегодняшний день – лидеры по количеству забронированных туров как на майские праздники, так и на июнь-август. Ситуация может измениться, если на лето продлят полетные программы в Юго-Восточную Азию.

«Ожидаем рост потока туристов, которые будут приобретать путевки через туроператоров, порядка 10-15% по сравнению с прошлым летом. Основной акцент – на Турцию. Спрос летний смещается на ОАЭ и арабские направления, с вылетом из Екатеринбурга – это Египет. По России мы видим всплеск бронирований по Краснодарскому краю, Абхазии, популярны экскурсионные программы, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» руководитель кластера Урал, Сибирь и Дальний Восток и обособленного подразделения в Екатеринбурге, туроператора Fun&Sun Оксана Чувакова. – Ценник нужно смотреть в разрезе каждого направления отдельно, но если в среднем – он остался на уровне прошлого года. Но он тогда уже был высоким».

С осени уральцы активно покупали туры в Таиланд и Индию. Но на данный момент полетная программа на Пхукет, Паттайю, Гоа выстроена только до середины весны. «С большим удовольствием мы бы поставили туры в Юго-Восточную Азию, но пока ждем информацию по авиаперевозке. Эти направления уже становятся всесезонными, и особенно ввиду ограниченности авиасообщения они были бы популярны. Из Москвы есть рейсы летние и в Таиланд, и на Шри-Ланку», – отметила Оксана Чувакова.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что по-прежнему ведутся переговоры об открытии авиасообщения между Екатеринбургом и Лангкави (Малайзия), а также – о рейсе в Тегеран (Иран). Но конкретных дат пока нет. По России в этом году могут появиться дополнительные рейсы на Северный Кавказ (Нальчик, Ставрополь, Минводы), поскольку существующей перевозки уже не хватает для удовлетворения спроса: кавказские республики и санаторный отдых становятся все популярнее у уральцев. Также в мае появится прямой рейс в Петрозаводск (Карелия), возможно будут чартеры на Алтай и на Дальний Восток.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»