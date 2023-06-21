Авиакомпании не будут запускать прямые рейсы из Екатеринбурга в Иран: полеты не окупятся

Планы по запуску прямых рейсов из Екатеринбурга в Тегеран отложили на неопределенный срок. Об этом сообщил сегодня заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

«Нет ощущения, что рейс Екатеринбург – Тегеран будет себя окупать. Нам для этого нужно кратно увеличить объем торговли, культурные связи, увеличить объемы туристических услуг, которые нам готовы предоставить и создать инфраструктуру для гостей из Ирана здесь. Это не вопрос сегодняшнего дня. Но это возможно», – ответил Василий Козлов на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Как мы ранее неоднократно писали, областные власти и представители туристической сферы в течение последних двух лет вели переговоры о запуске рейсов из Екатеринбурга в Тегеран. Об этом, в частности, говорил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Год назад авиакомпания Red Wings запрашивала у Росавиации допуски на совершение полетов. Более того, компания Travok планировала через Екатеринбург возить иранцев в Турцию, о чем сообщалось на весенней туристической выставке. Однако реализацию этих идей придется отложить на неопределенный срок.

Добавим, что из других регионов (кроме Москвы) рейсы в Иран летают. Например, в мае текущего года полеты в Тегеран из Казани начала авиакомпания Nordwind.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»