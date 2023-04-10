Туроператоры начинают продавать туры в Грецию с вылетом из Екатеринбурга, но есть нюансы

Один из крупнейших туроператоров с 26 мая организует полетную программу на остров Крит в Греции. Из Екатеринбурга туристам предлагают лететь со стыковкой в Анталье.

По информации из официального телеграм-канала «Pegas Touristik Урал», туры рассчитаны с вылетом из Екатеринбурга с 26 мая, продолжительность – от четырех ночей. Лететь придется с остановкой в Анталье на самолетах разных авиакомпаний. В пути придется провести почти весь день. Так, если вылетать из Кольцово 2 июня в 06:55, в Анталье вы окажетесь в 09:50 (время местное), а в Ираклионе – в 15:35. Время стыковки – почти 5 часов.

Стоимость туров стартует от 150 тысяч рублей на двоих за неделю в отеле 3* на завтраках. Плюс отдельно нужно будет оплатить визу: 140 евро – за взрослых, 50 евро – за детей.

Турагенты пока не готовы говорить о перспективах данной программы: «О турах в Грецию объявили только в пятницу вечером. Я буду предлагать вариант своим туристам, но думаю, семьи с детьми смутит и перелет, и необходимость получать визу», – отметила турагент Ирина Чернова.

Напомним, на текущий момент на лето из Екатеринбурга запланированы прямые рейсы в Турцию, Египет, ОАЭ, а также в Актау (Казахстан). Рейсы в Таиланд и Индию на лето пока не продлены.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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