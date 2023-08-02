ОАЭ, Шри-Ланка и Индия могут стать топовыми осенними направлениями для уральцев

Уральцы уже активно бронируют туры на бархатный сезон и более холодную осень. В этом году рекорды по популярности бьют ОАЭ, предоставляющие скидки в отелях, а также Шри-Ланка и Индия. В ноябре может появиться рейс во Вьетнам.

По данным систем бронирования туроператоров, российские морские курорты в конце августа будут стоить от 100 тысяч рублей на двоих за неделю. Это отели 3-4* в Сочи, вдалеке от моря, без питания. Отели 4* на первой береговой линии стоят от 150 тысяч рублей (без питания). А популярные средства размещения – еще дороже. Например, недельный тур в «Полет чайки» обойдется в 176 тысяч, в «Жемчужину Гранд Отель» – от 213 тысяч рублей без питания.

Турция в бархатный сезон стоит сопоставимо. На двоих на неделю можно улететь в Кемер за 100 тысяч рублей (отель 4* без питания). Размещение в «четырех звездах» на all inclusive реально найти за 130 тысяч на двоих. Отели 5* – от 150 тысяч рублей. Хотя, конечно, более современные и комфортные отели просят от 200 тысяч рублей за 7 ночей.

Особенность этого бархатного сезона в том, что многие уральские туристы выбирают для отдыха ОАЭ, которые в этом году держат для россиян относительно низкий ценник. Например, неделя в одном из лучших отелях Фуджейры на конец августа стоит от 140 тысяч рублей – на завтраках, от 200 тысяч – за «все включено». А тур в одном из лакшери-отелей Дубая обойдется в 210 тысяч (завтрак + ужин, бесплатное проживание ребенка). Отдых в этих же гостиницах в октябре-ноябре будет стоить от 400 тысяч рублей.

«Отели ОАЭ в этом году дают потрясающие скидки на даты до конца сентября, кроме того, делают апгрейд по питанию, когда ты платишь за завтраки, а получаешь полупансион, или платишь за полупансион и получаешь «все включено». Дают бесплатное размещение детям, экскурсии в подарок. Поэтому направление действительно популярно, – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Сейчас в Эмиратах жарко. Но везде есть кондиционеры, в отелях – охлаждаемые бассейны, море – теплое. Это хорошая альтернатива для отдыха в бархатный сезон. Цена на эти отели высокого уровня в октябре будет в 2-3 раза выше. Кстати, осенью полетная программа в ОАЭ расширится. Появятся рейсы в Абу-Даби, где очень много интересных достопримечательностей и парков развлечений».

Еще одним трендом сезона, скорее всего, станут туры в Гоа (Индия) и на Шри-Ланку. По первому направлению рейсы заявил «Аэрофлот», по второму – Red Wings. Туры на Шри-Ланку уже посчитаны и продаются. 10-дневный отдых обойдется уральцам минимум в 180 тысяч рублей (отель 2-3* без питания). Также, возможно, появятся вылеты в Фукуок (Вьетнам) с технической посадкой в Таразе (Казахстан). Точно будет два рейса на Пхукет, ну и, конечно, останутся туры в Египет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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