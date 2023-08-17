«Аэрофлот» осенью запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок и на Гоа

В осенне-зимнем расписании «Аэрофлота» появятся прямые рейсы из Екатеринбурга в Бангкок и на Гоа. В ближайшее время билеты появятся в продаже, но пока их цену не называют.

«В осенне-зимнем расписании появятся рейсы в Бангкок, сейчас происходят договоренности и утверждение слотов. Появятся рейсы в Индию (Гоа). Цены будут опубликованы на официальном сайте, билеты появятся в продаже, – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге Антон Муска. – Также осенью и зимой продолжатся прямые вылеты в Стамбул, Сочи, Минводы и будут вылеты в ОАЭ».

Представитель авиакомпании отметил, что летом «Аэрофлот» побил свои рекорды по перевозке пассажиров из Екатеринбурга и в Екатеринбург. За июнь пассажиропоток составил 170 тысяч человек, за июль – более 185 тысяч. По всем направлениям на рейсах максимальная загрузка.

Кроме того, в сентябре из Екатеринбурга могут появиться рейсы на остров Хайнань (Китай), который до пандемии пользовался большим спросом у уральцев, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Напомним, в августе возобновился обмен с Китаем по соглашению о безвизовом режиме для туристических групп. Это означает, что организованные группы туристов из России смогут полететь на отдых в Китай, а из Китая туристы – в Россию.

«Система активно тестируется. Сейчас по Китаю уже выполняют рейсы семь китайских и пять российских авиакомпаний, рассчитываем на увеличение полетных программ за счет острова Хайнань. Такие программы обсуждаются с осени. Например, «Аэрофлот» уже получил допуски на вылеты в Хайнань», – прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По мнению Михаила Мальцева, появление в расписании Кольцово вылетов на Хайнань могло бы сдержать рост цен и по другим направлениям Юго-Восточной Азии.

«Появление таких рейсов позволит скорректировать стоимость туров в ЮВА, не позволит партнерам из Таиланда, Вьетнама существенно поднять цены», – отметил Мальцев.

Как ранее писал «Новый День», осенью из Екатеринбурга также полетят рейсы во Вьетнам (с посадкой в Таразе) и на Шри-Ланку, а еще появится новое направление в ОАЭ – Абу-Даби. Таким образом, ассортимент международных рейсов значительно расширится по сравнению с прошлогодним сезоном.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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