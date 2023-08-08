В октябре из Екатеринбурга запустят рейсы во Вьетнам, но есть нюансы

В октябре из Екатеринбурга запустят рейсы на остров Фукуок во Вьетнаме. Вылеты планируются по вторникам и пятницам, продолжительность туров – от семи дней. Но нужно учесть, что самолет будет делать посадку в Таразе.

Как рассказали «Новому Дню» турагенты Екатеринбурга, с 24 октября стартуют «почти прямые» рейсы во Вьетнам, о которых мы писали ранее. Полеты с технической посадкой в Таразе в прошлом сезоне уже обкатали на тайских программах. Туристы летят из Кольцово, в Казахстане выходят из самолета (багаж забирать не надо), проводят в аэропорту пару часов, затем летят дальше.

Планируется, что из Екатеринбурга вылеты будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Отдельно авиабилеты не продаются, улететь можно будет в рамках комплексного тура. Сейчас стоимость путевок начинается от 230 тысяч рублей на двоих за 10 дней.

«Такой механизм сделан для обхода санкций. Полетная программа организована казахским оператором Selfie Travel, с которым мы успешло летали весь прошлый сезон и продолжаем летать сейчас на Пхукет, так же с технической посадкой в Таразе», – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Добавим, что в этом году осенью уральские туристы часто выбирают ОАЭ, где до конца сентября сохраняются скидки. Еще одним трендом сезона, скорее всего, станут туры в Гоа (Индия) и на Шри-Ланку. По первому направлению рейсы заявил «Аэрофлот», по второму – Red Wings. Туры на Шри-Ланку уже посчитаны и продаются. 10-дневный отдых обойдется уральцам минимум в 180 тысяч рублей (отель 2-3* без питания). Точно будет два рейса на Пхукет, ну и, конечно, останутся туры в Египет и Турцию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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