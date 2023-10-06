В зимнем сезоне сразу две авиакомпании запустят рейсы из Екатеринбурга на Шри-Ланку

С 4 ноября авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Шри Ланку, кроме того, полеты зимой планирует выполнять Azur Air. Улететь на курорт можно будет, купив турпакет.

«Мы долгое время получали много запросов на открытие прямого рейса из Екатеринбурга в Шри-Ланку. Я рада сообщить, что с 4 ноября такой рейс официально появится, – рассказала сегодня на пресс-конференции выставки Expotravel чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри Ланка в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге. – Red Wings планирует летать дважды в неделю. Также вчера я получила сообщение о том, что Azur Air назначен российскими властями официальным перевозчиком для осуществления регулярных рейсов, в том числе из Екатеринбурга. Таким образом, в зимнем сезоне будет летать две авиакомпании. Кроме того, есть прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы».

В открытой продаже билетов нет ни у Red Wings, ни у Azur Air. Известно, что на базе первой авиакомпании туры будут формировать крупные туроператоры. Продажи путевок стартовали еще в августе. На сегодняшний день минимальная цена 11-дневного тура – 208 тысяч рублей на двоих с размещением в отеле 2* без питания. Как ранее писал «Новый День», спрос на Шри-Ланку есть, туристы начали бронировать отдых еще до официального объявления о старте вылетов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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