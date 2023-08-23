Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Абу-Даби

С 1 октября авиакомпания Air Arabia запускает из Кольцово прямые рейсы в Абу-Даби. Цена билетов – от 62 тысяч рублей в один конец.

«С 1 октября к выполнению рейсов по маршруту Екатеринбург – Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia. Полеты будут выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Вылеты из аэропорта Кольцово в 17.00, прибытие – в 21.10. Отправления из Абу-Даби в 09.40, прилет в Екатеринбург в 15.45. Время в пути составит около 5 часов. Указано местное время», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты. На первые рейсы стоимость составит от 62 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Добавим, что сейчас из Екатеринбурга есть рейсы в Дубай и Шарджу. По словам игроков туррынка, ОАЭ этим летом и предстоящей осенью – одно из самых популярных направлений у уральских туристов.

Как ранее писал «Новый День», осенью из Кольцово планируют запустить прямые рейсы в Бангкок, на Гоа, а также на Шри-Ланку и возможно в Малайзию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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