«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

«Аэрофлот» в новогодние даты запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Пока запланировано по два вылета в неделю в период с 21 декабря по 31 января.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, из Кольцово рейсы будут осуществляться на Boeing 737 по средам и воскресеньям в 08:00. Стоимость билета сегодня начинается от 63,6 тысячи рублей (без багажа). Аналогичные «новогодние» рейсы «Аэрофлот» запускает из Казани и Новосибирска.

Сейчас из Екатеринбурга в Дубай леатет авиакомпания FlyDubai. Кроме того, Air Arabia осуществляет прямые вылеты в Шарджу, а с 1 октября добавятся вылеты в Абу-Даби.Как ранее рассказывали турагенты, ОАЭ в этом году – одно из топовых направлений осени, не исключено, что такая тенденция сохранится и на зиму.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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