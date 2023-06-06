Из Екатеринбурга запустят прямые чартеры на Шри-Ланку

С ноября из Екатеринбурга полетят прямые чартеры на Шри-Ланку. Один из крупных туроператоров будет консолидатором рейсов Red Wings. Билетов в свободной продаже пока нет, возможно, их будут реализовывать только в составе турпакета.

Рассылку о чартерах получили уральские турагенты. С 4 ноября авиакомпания Red Wings будет летать из Екатеринбурга в аэропорт Маттала по средам и субботам. Как рассказала «Новому Дню» директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева, сейчас консолидатором рейса выступает туроператор Fun&Sun. Но скорее всего, блоки на рейсах выкупят и другие игроки рынка. В свободной продаже билетов на Шри-Ланку на крыльях Red Wings пока нет. Не исключено, что их не будет, поскольку чартеры полностью выкупят туристические компании. На текущий момент планируется, что туры на Шри-Ланку будут продолжительностью минимум 10 ночей. Цена для двоих взрослых из Екатеринбурга начинается от 148 тысяч рублей с размещением в отеле 3* (завтраки). Отели 5* на завтраках стоят от 228 тысяч рублей.

Добавим, что направление стало в последние годы очень популярным среди россиян. Но до сих пор уральцы добирались до Шри-Ланки через Москву. Хотя переговоры об открытии авиасообщения с Екатеринбургом велись еще с начала 2023 года, о чем сообщал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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