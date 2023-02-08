Екатеринбург и Шри-Ланку может связать прямой авиарейс

Свердловские власти договариваются об открытии прямого авиасообщения из Шри-Ланки в Екатеринбург. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

По словам чиновника, такие переговоры велись во время недавнего визита свердловской делегации в островное государство Южной Азии. «В ближайшее время мы будем настойчиво просить ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет», – отметил Ярин.

Напомним, в 2022 году в Екатеринбурге появился почетный консул Шри-Ланки. Этот пост занял свердловский депутат и владелец нескольких торговых центров Владимир Смирнов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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