В Свердловской области откроется консульство Шри-Ланки

Посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила о решении открыть консульство в Свердловской области. Заявление дипломат сделала на Евразийском экономическом форуме молодежи, который проходит в Екатеринбурге.

«Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», – приводит ТАСС ее слова.

Свердловская делегация посещала Республику Шри-Ланка в конце января 2023 года. Тогда чиновники вели переговоры об открытии прямого авиасообщения из островного государства в Екатеринбург. Кроме того, в 2022 году в уральской столице появился почетный консул Шри-Ланки. Им стал областной депутат и владелец нескольких торговых центров Владимир Смирнов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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