В Сочи летом будет до 12 рейсов в сутки, в Анталью – до 5

В летнем расписании Кольцово запланированы рейсы по 73 направлениям, из которых две трети будут внутрироссийскими. Самыми популярными морскими курортами будут Сочи с 12 вылетами в сутки и Анталья с 5 вылетами. Примерно столько же рейсов на курорты было и прошлым летом.

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, в весенне-летнем сезоне из Екатеринбурга будут доступны 53 прямых внутрироссийсих маршрута.

«Традиционно самыми загруженными направлениями станут Москва (до 23 вылетов в сутки), Сочи (до 12 вылетов в сутки), Санкт-Петербург (до 10 вылетов в сутки). Увеличится частота полетов в популярные у туристов города – Минеральные Воды, Махачкалу и Тобольск, а также Благовещенск, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Читу, – рассказали в Кольцово. – Впервые в расписании Кольцово появятся рейсы в Петрозаводск (со 2 мая) и Кострому (с 8 июня)».

Из 20 зарубежных направлений самой популярной останется турецкая Анталья. В сезон туда планируют летать семь авиакомпаний, а количество рейсов в пиковые даты будет доходить до пяти в сутки. Также перевозчики заявили о рейсах в Даламан и Бодрум (Эгейское побережье), продолжатся полетные программы в Стамбул.

«На весенне-летнюю навигацию планируется пролонгировать полетные программы в Арабские Эмираты (Дубай и Шарджа), Таиланд (Пхукет и Утапао), Индию (Гоа), Египет (Хургада и Шарм Эль Шейх). Также из Кольцово по традиции можно будет отправиться в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию, сообщили в Кольцово, но добавили, что в расписании возможны изменения.

Напомним, ранее представители туриндустрии говорили, что прямые полетные программы в Таиланд и Индию на лето еще не продлены. Пока согласованы вылеты в Таиланд с технической посадкой в Таразе (Казахстан). Но планы на Юго-Восточную Азию у туроператоров действительно есть.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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