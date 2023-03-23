«В шоке от цен», – уральцы жалуются на резкое подорожание летнего отдыха в Сочи

Уральцы начали активно скупать билеты на самолеты и поезда до Сочи и бронировать пакетные туры. Цены в этом году многих неприятно удивили: и проезд, и проживание серьезно подорожали по сравнению с прошлым летом.

«В прошлом году отдыхали в районе Сочи. Перелет на семью из двоих взрослых и двух детей обошелся в 85 тысяч рублей «Победой» с покупкой багажа и выбором мест. В этом году на те же даты, без выбора мест «Победа» стоит от 105 тысяч рублей, – рассказала жительница Екатеринбурга Наталья. – Жили мы в двухкомнатной квартире, она подорожала не сильно – на 500 рублей в сутки: было 7500 рублей, стало 8000 рублей. Но в общей сложности отдых за счет билетов обойдется процентов на 30% дороже».

Агрегаторы показывают, что билеты на стандартную семью (2 взрослых и ребенок) на середину июля обойдутся минимум в 64 тысячи рублей без багажа, 73 тысячи рублей – с багажом. На семью из четырех человек – минимум 93 тысячи (с багажом).

Билеты на поезда, конечно, дешевле, но с учетом трехдневной дороги – не существенно. На июнь (на июль еще продаж нет) один билет в купе стоит от 11 тысяч до Сочи, от 13 тысяч обратно. В плацкарте – от 7,5 и 8,5 тысячи рублей соответственно. Даже с учетом 50-процентной скидки на детей семье из трех человек придется потратить от 39 тысяч рублей за плацкарт в обе стороны, либо от 60 тысяч рублей за купе.

Жалуются уральцы и на жилье в самом Сочи. «Я в декабре снимала однокомнатную квартиру в Сочи, она стоила 10 тысяч рублей в неделю, то есть 40 тысяч рублей за месяц. Сейчас посмотрела – на май ее же сдают за 350 (!) тысяч рублей в месяц! – рассказала екатеринбурженка Екатерина. – В новостройках Сочи аренда еще дороже. В 2021 году мы в марте снимали двухкомнатную квартиру в элитном ЖК за 200 тысяч рублей в месяц. В мае 2023 года она же стоит 650 тысяч рублей».

Есть, конечно, в Сочи и более бюджетные варианты, но придется закрывать глаза на многие вещи (грязь, отсутствие комфорта). Самый дешевый пакетный тур на середину июля стоит от 100 тысяч рублей на семью из трех человек: включены перелет в обе стороны и проживание неделю в гостевом доме без звезд далеко от моря. На те же даты путевка в отель 3* стоит от 145 тысяч рублей, в 5* – от 222 тысяч рублей.

Добавим, что и на весну цены на отдых в Сочи стали поднимать, особенно на майские праздники. В начале марта мы писали, что есть эконом-варианты туров за 48 тысяч рублей на двоих. Сейчас тот же тур стоит от 60 тысяч рублей за 3 ночи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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