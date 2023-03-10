Абхазия, Сочи, Минводы, Стамбул: уральцы бронируют отдых на майские праздники

В марте активизировалось бронирование туров и авиабилетов на майские праздники, которых в общей сложности будет семь дней. Больше всего спрос – на даты с 6 по 9 мая. Уральцы выбирают короткие экскурсионные туры по России, а также Турцию.

«Спрос на майские был и в начале февраля. Но после «гендерных» выходных он увеличился. Люди начали планировать следующий отдых. Больше всего запросов на короткие туры в Москву и Питер, Сочи и Абхазию, есть спрос на санатории Кисловодска. Это – наиболее бюджетные варианты, – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова. – Дороже стоит Турция, но и на нее есть свои туристы, хотя в мае там еще не купальный сезон, всегда можно выбрать отель с подогреваемым бассейном. Меньше людей выбирают Таиланд – для отдыха там нужно брать дополнительный отпуск между двумя майскими праздниками. Но полетную программу туда продлили, спрос хороший».

Из заграничных направлений на майские праздники уральцы предпочитают теплые места. «Майские праздники – традиционно любимые многими выходные. Люди уже устали от зимы, а лето еще не наступило. Но уже хочется тепла, поэтому многие едут в Турцию, есть даже те, кто уже купается в море. Начинаются рейсы в Казахстан, на курорт Актау. Эмираты и Египет – тоже традиционно любимые направления у уральцев. Дальше по остаточному принципу – Таиланд и всякая экзотика», – рассказала директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Цены на отдых в России на майские праздники начинается от 48 тысяч рублей. Так, по информации из систем бронирования крупных туроператоров, путевка в Абхазию на 3-4 ночи с вылетом из Екатеринбурга 5 мая обойдется в 48 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи стартуют от 50 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в скромных гостиницах на побережье, от 55 тысяч рублей – в Красной поляне. Перелет и 4 ночи в пансионате Пятигорска – от 55 тысяч. Тур в Санкт-Петербург – от 44 тысяч рублей за три ночи.

Отдельно авиабилеты на майские праздники предсказуемо стоят дороже, чем в апреле. Так, билеты в Сочи и обратно – от 19 тысяч рублей на человека (против 11 тысяч в апреле), в Минводы – от 24 тысяч, в Санкт-Петербург – от 15 тысяч, в Москву – от 8 тысяч рублей туда-обратно. Прямые рейсы за границу существенно дороже: в Стамбул и Анталью – от 44 тысяч в обе стороны, в Баку – от 34 тысяч, в Дубаи – от 86 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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