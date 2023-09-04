Цены на билеты из Екатеринбурга в Сочи упали под конец сезона

С начала сентября цены на авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи упали в два раза по сравнению с летом. Улететь на курорт можно за 5 тысяч рублей. Правда, возвращаться будет дороже.

По данным билетных агрегаторов, на текущей неделе перелет из Екатеринбурга в Сочи обойдется в 6-9 тысяч рублей, а вот с 13 сентября цены снижаются, и можно найти варианты за 5 тысяч рублей (без багажа). Обратные билеты сейчас стоят 11-13 тысяч рублей, и по прогнозу, цены снизятся до 8 тысяч только на последней неделе сентября. Для сравнения: в сезон слетать в Сочи и обратно стоило от 20 тысяч рублей на человека без багажа.

«Отели в Сочи многие по-прежнему заполнены, но загрузка сейчас будет снижаться каждую неделю, поэтому и цены пойдут вниз. В среднем качественные 3* сейчас стоят 40-50 тысяч рублей на двоих за неделю, без питания, либо с завтраком. Бюджетные варианты можно найти от 20 тысяч рублей», – рассказала турагент Ирина Чернова.

По прогнозу погоды, сейчас в Сочи по-прежнему комфортно гулять и купаться. В ближайшие 10 дней на курорте ожидается +26...+29 °C днем, иногда будут идти дожди с грозами.

Напомним, в этом году цены на отдых в Сочи выросли на 15-30% по сравнению с прошлым годом. Особенно подорожали качественные объекты размещения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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