WSJ: США хотят вынудить Турцию запретить полеты американских самолетов из России

США пытаются давить на Турцию в вопросе авиасообщения с Россией, а именно использования РФ американских самолетов. Вашингтон грозит Анкаре санкциями за обслуживание и продажу деталей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, в декабре помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер выступила с предупреждением к турецким структурам, которые предоставляют услуги российским перевозчикам. В частности, речь идет о заправке, техническом обслуживании и продаже деталей для самолетов, произведенных в США и эксплуатируемых Россией.

Турецким компаниям грозят штрафы, санкции, потеря экспортных привилегий и даже уголовное преследование отдельных лиц. По мнению бывшего заместителя помощника торгового представителя США Эмили Килкриз, Турция будет вынуждена принять какие-то меры. «В противном случае все развалится, если выяснится, что им известно о нарушениях, и они не смогли ничего сделать для их устранения», – заключила Килкриз.

Угрозы касаются не только российских, но и белорусских авиакомпаний, сообщает WSJ. По данным аналитиков, Россия и Белоруссия осуществляют сотни перелетов в месяц в турецкие города, в том числе чартерные и регулярные на Boeing 777, 757 и 737.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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