Зимой из Кольцово можно будет улететь в Шарджу, Пардубице и на Фукок

Аэропорт Кольцово перешел на зимнее расписание. Новинок в этом году не много: появились рейсы в новые города Китая, ОАЭ и Вьетнама. Всего из Екатеринбурга напрямую можно будет улететь по 86 направлений, из которых 46 – международные.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, летать зимой будут 36 авиакомпаний. «Абсолютных» новинок не будет – расписание не пополнилось новыми странами. Но расширена география полетов по уже привычным направлениям. В частности, в ОАЭ теперь можно улететь не только в Дубай, но и в Шарджу. Во Вьетнаме к традиционному Нячангу добавился Фукок, а к чешскому рейсу в Прагу – рейс в Пардубице. Больше самолетов полетит в Китай: добавятся рейсы в Чанчунь и Ордос. По-прежнему зимой можно будет улететь в Турцию, Таиланд, Индию и так далее.

По всей видимости, отказался от полетов на Бали (Индонезия) туроператор Coral Travel, заявлявший полетную программу на зиму. Последний рейс состоится 13 декабря, хотя изначально программа заявлялась до марта. Как сообщают сотрудники екатеринбургских турагентств, путевки были уже куплены некоторыми клиентами. Теперь туристам предлагают выбрать другое направление за эти же деньги или вернуть средства.

РИА «Новый День» ранее писал подробно обо всех зимних новинках с вылетом из Екатеринбурга. По мнению экспертов, под вопросом также могут оказаться Шарджа и Фукок.

Екатеринбург, служба информации

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