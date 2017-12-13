Из Екатеринбурга впервые запустили рейсы на Шри-Ланку, но пока – всего два вылета

Чартерный рейс в Коломбо со 2 января 2018 года заявила авиакомпания Azur Air. Прямой перелет на Шри-Ланку из Екатеринбурга появится впервые за много лет, поэтому информация вызвала оживление у туристов. Но радоваться пока рано: на данный момент авиакомпания заявила всего два вылета – 2 и 12 января. После этого судьбу рейса решит туроператор Anex Tour: рейс сохранят только в случае большого спроса.

«Новое туристическое направление появилось в расписании международного аэропорта Кольцово. Чартерные рейсы в Коломбо со 2 января 2018 года будет осуществлять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing-767-300. За один рейс воздушное судно данного типа может перевозить до 336 пассажиров», – сообщили сегодня в пресс-службе Кольцово.

Однако в аэропорту не уточнили, что вылета будет всего два: 2 и 12 января. Больше заявок на слоты Azur Air пока не делала. Чартерный рейс ставит туроператор Anex Tour, который по итогам продаж Шри-Ланки будет решать – сохранять ли полетную программу после января или «сворачивать».

«Мы пока поставили два рейса – на 2 и 12 января. Будем смотреть на загрузку. Первый рейс новогодний, он уже заполнен на 90%. Второй загружен пока на 60%, – рассказал «Новому Дню» директор по маркетингу туроператора Anex Tour Эльбрус Гарибов. – Больше рейсов мы пока не ставим. Как и другие операторы, следим за ситуацией с Египтом. Если курорты откроют, понадобятся свободные борта».

Напомним, ранее туроператоры заявляли о возобновлении после многолетнего перерыва прямых рейсов на Бали. Но полетную программу сняли чуть больше чем через месяц после начала: туры стоимостью от 100-120 тысяч не пользовались большой популярностью. Из новинок пока популярностью пользуется Фукок (Вьетнам) – как альтернатива надоевшему Нячангу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

Съедобные собаки в отделе готовой еды супермаркета шокировали екатеринбуржцев (ФОТО). / В Екатеринбурге начался суд над основателем рукопашного клуба «Храбр», которого считают тайным протеже силовиков (ВИДЕО). / «Они то ли есть, то ли нет»: комиссия по топонимике столкнулась с «улицами Шрёдингера». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»