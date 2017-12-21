В праздники Кольцово будет обслуживать до 12 рейсов в час, больше всего самолетов отправят 29 декабря

С 28 декабря по 9 января включительно в Кольцово запланирован 1 561 рейс – это на 224 больше, чем в прошлогодние новогодние каникулы. Больше всего вылетов будет 29 декабря, в пиковые даты аэропорт обслужит до 12 рейсов в час. Меньше всего рейсов состоится в первый день Нового года.

«Закончить 2017-й год и начать 2018-й Кольцово планирует столичными рейсами. За два часа до нового года и через два часа после боя курантов в аэропорту ждут регулярные рейсы из Москвы, – рассказали в пресс-службе аэропорта. – Самым загруженным днем в расписании станет пятница, 29 декабря. В этот день в Кольцово будет выполнено 144 рейса. В пиковые периоды аэропорт будет обслуживать до 12 рейсов в час. В прошлом году самым напряженным днем новогодних праздников было 30 декабря, тогда аэропорт обслужил 134 рейса. Меньше всего рейсов ожидается в первый день нового года – 67. При этом год назад, 1 января 2017 года, состоялось 43 рейса».

Две трети рейсов в новогодние каникулы будет внутрироссийскими, и только 524 рейса – международными. Прямыми рейсами можно будет улететь на курорты Таиланда, Вьетнама, Индии, Шри-Ланки, Китая, Испании, Турции, а также в европейские столицы Париж, Прагу, Рим, Стамбул, Хельсинки. Наибольшее количество рейсов в эти дни запланировано в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, новыми будут рейсы на Шри-Ланку, они появились в расписании Кольцово впервые за многие годы. Чартерные рейсы в Коломбо вылетят 2 и 12 января 2018 года. В 2017 году маршрутная сеть аэропорта Екатеринбурга пополнилась восемью новыми международными направлениями – Даламан, Утапао, Фукуок, Шарджа, Бодрум, Катания, Пардубице и Минск.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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