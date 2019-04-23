Туристы имеют право требовать возврата денег: что делать, если вы хотели в Шри-Ланку, но передумали

В Шри-Ланке на данный момент могут находиться лишь единичные туристы с Урала: прямых вылетов на остров из Екатеринбурга нет, а в самой стране – неблагоприятный для отдыха сезон. Тем не менее, туристов ничто не останавливает от приобретения пакетного тура или авиабилета: вернуть деньги за турпутевку можно без потерь, за авиабилет – только по договоренности с авиакомпанией.

Ситуация на острове

Напомним, число жертв террористической атаки на Шри-Ланке в день католической Пасхи достигло 290 человек, еще около 500 человек получили ранения. По подозрению в причастности к взрывам арестованы 24 человека. На острове введены ограничения, включая комендантский час. К охране порядка наряду с полицией привлечены военнослужащие. Осуществляется комплекс мер по установлению и задержанию организаторов и исполнителей терактов.

По последним данным Министерства иностранных дел РФ, наших соотечественников среди пострадавших нет. Но в связи с этими трагическими событиями российским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Шри-Ланки до нормализации ситуации. «Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей», – говорится в рекомендации МИДа.

Уральских туристов в Шри-Ланке нет или крайне мало

Как рассказал «Новому Дню» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, туристов из Екатеринбурга в Шри-Ланке на данный момент может быть не так много.

«Прямых рейсов из Кольцово на лето заявлено не было. Обычно из Екатеринбурга операторы ставят рейсы на новогодние праздники – в разгар сезона. А сейчас в Шри-Ланке не самые благоприятные условия для отдыха. Хотя, конечно, я не исключаю возможности, что уральские туристы там есть. Но речь не идет о массовом туризме», – прокомментировал Михаил Мальцев.

В аэропорту Кольцово подтвердили, что на данный момент прямых вылетов в Шри-Ланку из аэропорта нет. Рейсы авиакомпаниями были заявлены только до апреля.

За туры деньги вернуть получится, за авиабилеты – нет

В связи с рекомендациями МИДа Ростуризм выпустил инструкцию для тех, кто только собирался лететь в Шри-Ланку. Агентство настоятельно не рекомендует посещать сейчас эту страну. Более того – туроператорам и турагентствам рекомендовали приостановить продажу туров.

«…Приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Шри-Ланке до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Шри-Ланку, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ»,– говорится в рекомендации Ростуризма.

Туристы, которые уже купили пакетные туры, в связи с рекомендациями МИДа могут сдать их без денежных потерь.

«Туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», – говорится в сообщении Ростуризма.

Как пояснил «Новому Дню» Михаил Мальцев, в случае с самостоятельными туристами рекомендации МИДа не имеют смысла.

«Если туристы самостоятельно приобретали авиабилеты и бронировали отели, то рекомендации МИДа не могут быть основанием для полного возврата средств. Тем более что чаще всего перелет до Шри-Ланки осуществляют иностранные авиакомпании, которые не руководствуются рекомендациями нашего министерства. В такой ситуации турист должен сам решать вопросы с авиакомпанией», – отметил господин Мальцев.

Если вы находитесь в Шри-Ланке – не выходите из комнаты

Туристам, которые в данный момент уже находятся в Шри-Ланке, Ростуризм рекомендует соблюдать все меры безопасности.

«Рекомендуем не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета», – говорится в инструкции Федерального агентства по туризму.

Добавим, что на данный момент в рамках всей России Ассоциация туроператоров фиксирует единичные аннулирования туров в Шри-Ланку. Вероятно, причины все те же: остров не является массовым направлением в несезон.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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