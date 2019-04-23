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NewDayNews.ru

Вторник, 23 апреля 2019, 15:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Месть за расстрел новозеландских мечетей: ИГ призналась в терактах на Шри-Ланке

Фото: alarabiya.net

Ответственность за атаку на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи взяла на себя запрещенная в России и многих других странах террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информагентство террористов Amaq.

По последним сведениям, число жертв взрывов на островном государстве достигло 321, более 520 человек были ранены. Среди погибших 45 детей. Полиция Шри-Ланки арестовала 40 подозреваемых в причастности к терактам.

Ранее сегодня министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена сообщил, что террористическая атака во время Пасхи была совершена в ответ на нападение на мечети в новозеландском Крайстчерче. Теракты произошли в двух мечетях. Их жертвами стали 50 верующих. Обвиняемый в нападении австралиец Брентон Таррант перед атакой опубликовал в Сети манифест, в котором объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

Как сообщал «Новый День», восемь взрывов произошли на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Первые шесть взрывов прогремели почти одновременно в трех городах – Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо – во время утренних пасхальных служб в церквях, а также в трех дорогих отелях – «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери», находящих в центре столичного города Коломбо. Спустя два часа была совершена седьмая атака. Объектом нападения стал отель, расположенный около зоопарка в Коломбо. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Его жертвами стали трое полицейских.

Ответственность за теракты взяла на себя местная экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Ранее в апреле спецслужбы США и Индии предупреждали силовиков Шри-Ланки о возможных террористических атаках на храмы со стороны местных исламистов.

ИГ («Исламское государство») запрещено в России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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