На Шри-Ланке прогремел взрыв у здания суда

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке. Данных о пострадавших пока не поступало. Правоохранители проводят расследование.

Как сообщает телеканал Newsfirst со ссылкой на представителя местной полиции, взрыв прогремел в районе Пугода примерно в 40 км к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо. В настоящее время информация о количестве пострадавших отсутствует.

Взрыв был небольшой мощности, по предварительным данным, бомба была заложена в мусорном баке у здания городского суда. У полиции пока нет данных о том, что инцидент может быть связан с терактами, произошедшими в конце минувшей недели.

Напомним, восемь взрывов произошли на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Первые шесть взрывов прогремели почти одновременно в трех городах – Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо – во время утренних пасхальных служб, а также в трех дорогих гостиницах – «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери», находящих в центре Коломбо. Спустя два часа была совершена седьмая атака. Объектом нападения стал отель, расположенный около зоопарка в Коломбо. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Его жертвами стали трое полицейских.

По последним данным полиции Шри-Ланки, число погибших при взрывах достигло 359 человек. Пострадали 480 человек, многие из них остаются в больницах.

По подозрению в причастности к террористической атаке арестованы 58 человек. Ответственность за теракты взяли на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» и местная экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ). Ранее в апреле спецслужбы США и Индии предупреждали силовиков Шри-Ланки о возможных террористических атаках на храмы со стороны местных исламистов.

Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что террористическая атака во время Пасхи была совершена в ответ на нападение на мечети в новозеландском Крайстчерче. В результате стрельбы в двух мечетях погибли 50 верующих, еще около 50 пострадали. Обвиняемый в нападении 28-летний австралиец Брентон Таррант перед атакой опубликовал в Сети манифест, в котором объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

Коломбо, Служба информации РИА «Новый День»

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