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Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:51 мск

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Шри-Ланка подверглась атаке террористов: семь взрывов, сотни погибших и раненых

Фото: AP

Террористы-смертники устроили атаку на Шри-Ланку. В воскресенье, 21 апреля, в республике произошло семь взрывов, в результате которых погибли почти 200 человек.

По данным «Би-би-си», которые приводит «Интерфакс», седьмой взрыв произошел в гостинице, которая находится близ городского зоопарка. Сообщается, о минимум двух погибших.

Ранее сегодня в Шри-Ланке прогремело шесть взрывов, целями которых стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, погибли 185 человек, более 400 получили ранения. Среди жертв – 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что россиян нет среди жертв и пострадавших.

Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял. Агентство Associated Press ранее сообщало, что две из шести атак, предположительно, устроили террористы-смертники.

Президент РФ Владимир Путин назвал теракты в Шри-Ланке жестокими и циничными, а также выразил надежду, что исполнители и заказчики преступления понесут заслуженное наказание.

Коломбо, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / терроризм

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