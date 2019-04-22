При терактах на Шри-Ланке погибли почти 300 человек, раненых – сотни

Число жертв террористической атаки на Шри-Ланке в день католической Пасхи достигло 290 человек, еще около 500 человек получили ранения. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на представителя местной полиции. Ранее сообщалось о 209 погибших.

По подозрению в причастности к взрывам арестованы 24 человека. Задержанные являются местными жителями, передает Hindustan Times. В числе арестованных водитель фургона, на котором, предположительно, передвигались террористы.

Ранее министр обороны Индии Руван Виджевардена сообщил, что большинство взрывов было совершено смертниками. По его словам, за кровавым терактом стоят религиозные экстремисты, его организаторы известны властям.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Первые шесть взрывов прогремели почти одновременно в трех городах – Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо – во время пасхальных служб в церквях, а также в трех дорогих отелях – «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери», находящих в центре города Коломбо. Спустя два часа была совершена седьмая атака. Объектом нападения стал небольшой отель, расположенный около зоопарка в Коломбо, где было также многолюдно. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Его жертвами стали трое полицейских.

Полиции удалось предотвратить девятый взрыв: вечером 21 апреля на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике был обнаружен пакет с самодельным взрывным устройством. Бомбу успели обезвредить военнослужащие ВВС Шри-Ланки.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за террористическую атаку. По данным западных СМИ, к терактам может быть причастна местные экстремисты из радикальной организации «Таухид джамаат».

Ранее в апреле зарубежные спецслужбы предупреждали силовиков Шри-Ланки о возможных террористических атаках на храмы со стороны местных исламистов, передает AFP, ссылаясь на служебную записку, составленную главой полиции островного государства.

Среди погибших при взрывах около 30 иностранцев – граждане Великобритании, США, Турции, Марокко, Дании, Пакистана, Индии, Португалии, Нидерландов, Японии, Бангладеш и КНР. В МИД РФ накануне заявили, что российских граждан среди жертв и пострадавших нет. Ростуризм призвал отдыхающих на Шри-Ланке россиян не покидать курортные зоны, соблюдать меры личной безопасности.

По последним данным, на Шри-Ланке остаются закрытыми все учебные заведения, отменены запланированные на понедельник государственные экзамены.

Коломбо, служба информации РИА «Новый День»

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