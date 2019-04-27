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Суббота, 27 апреля 2019, 11:23 мск

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На Шри-Ланке жертвами взрывов стали 15 человек

Фото: Daily Mail

На Шри-Ланке 15 тел обнаружили правоохранители после проведения спеоперации по задержанию предполагаемых террористов. Люди погибли от взрывов в доме, в котором пытались укрыться от силовиков.

По данным местной полиции, столкновение произошло на востоке Шри-Ланки. Отряд спецназначения проводил рейд по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников, передает Associated Press.

Подозреваемые в причастности к организации терактов вступили в перестрелку с правоохранителями, а затем укрылись в доме, после чего в здании произошло несколько взрывов. Позже в обломках обнаружили 15 тел, включая 6 мужских, 3 женских и 6 детских.

В другом доме в том же районе спецслужбы обнаружили материалы для изготовления взрывчатки, в том числе там были сотни металлических шариков, которыми террористы начиняют пояса смертников, чтобы увеличить количество жертв.

Напомним, восемь взрывов произошли на Шри-Ланке 21 апреля. По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека. Ответственность за атаки взяли на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» и местная экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Коломбо, Служба информации РИА «Новый День»

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