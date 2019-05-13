На Шри-Ланке попали под запрет мессенджеры и соцсети

Власти Шри-Ланки заблокировали социальные сети и мессенджеры. Поводом для принятия такого решения стали беспорядки, которые, по мнению правоохранителей, были спровоцированы спорами в интернете и перешли на улицы.

По запрет попали Whatsapp, Viber и Facebook, пишет Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства. Кроме того, полицейские ввели комендантский час в четырех районах республики.

В минувшие выходные в городе Чилау нападению подверглись мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Следователи пришли к выводу, что волну агрессии спровоцировал пост в соцсети. Позже автор публикации был задержан, под арест также попали несколько человек, которые участвовали в беспорядках.

Напомним, восемь взрывов произошли на Шри-Ланке 21 апреля. По последним данным, в результате терактов погибли 253 человека. Ответственность за атаки взяли на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» и местная экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Коломбо, Служба информации РИА «Новый День»

Коломбо. Другие новости 13.05.19

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