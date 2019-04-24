Число жертв взрывов на Шри-Ланке приближается к 400. Власти получили предупреждение о новых терактах

Спецслужбы Индии предупредили правительство Шри-Ланки об угрозе новых терактов. О готовящейся атаке рассказал в ходе допроса задержанный в Индии экстремист. Он назвал имя вероятного террориста-смертника, которого обучал на Шри-Ланке, передает CNN со ссылкой на источник.

По последним данным полиции Шри-Ланки, число погибших при взрывах на католическую Пасху достигло 359 человек. Пострадали 480 человек, многие из них остаются в больницах.

По подозрению к причастности к террористической атаке арестованы 58 человек, за минувшую ночь были задержаны 18 человек.

Кроме того, утром 24 апреля возле кинотеатра в Коломбо прогремел новый взрыв. Правоохранители уточнили, что это был контролируемый взрыв: силовики подорвали подозрительный скутер.

Напомним, восемь взрывов произошли на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Первые шесть взрывов прогремели почти одновременно в трех городах – Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо – во время утренних пасхальных служб, а также в трех дорогих гостиницах – «Шангри-Ла», «Синнамон Гранд» и «Кингсбери», находящих в центре Коломбо. Спустя два часа была совершена седьмая атака. Объектом нападения стал отель, расположенный около зоопарка в Коломбо. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода. Его жертвами стали трое полицейских. Ответственность за теракты взяли на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» и местная экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ). Ранее в апреле спецслужбы США и Индии предупреждали силовиков Шри-Ланки о возможных террористических атаках на храмы со стороны местных исламистов.

Накануне министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что террористическая атака во время Пасхи была совершена в ответ на нападение на мечети в новозеландском Крайстчерче. В результате стрельбы в двух мечетях погибли 50 верующих, еще около 50 пострадали. Обвиняемый в нападении 28-летний австралиец Брентон Таррант перед атакой опубликовал в Сети манифест, в котором объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу.

Коломбо, служба информации РИА «Новый День»

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