В Китае футболисты забили 39 голов во время одного матча

Во время матча Кубка Макао футболисты двух команд забили 39 голов. Таким образом спортсмены протестовали против решения местной федерации футбола.

Как сообщает Macau Daily Times, матч состоялся между командами «Ка Ай» и «Ханг Сай» и завершился со счетом 21:18. Игроки намеренно пропускали голы.

Ранее местная федерация футбола решила не отправлять сборную на ответный матч квалификации к чемпионату мира 2022 года против Шри-Ланки из соображений безопасности. Чиновники были обеспокоены террористическими атаками на острове, в которых погибли несколько сотен человек.

Макао, Служба информации РИА «Новый День»

Макао. Другие новости 17.06.19

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