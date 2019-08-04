При стрельбе в торговом центре в США погибли 20 человек

В американском штате Техас мужчина открыл стрельбу в торговом центре. По последним данным, 20 человек погибли, 26 получили различные ранения. В полиции считают, что преступление совершено на почве ненависти.

Трагедия произошла в городе Эль-Пасо, передает Reuters. Среди погибших были трое мексиканцев. Мужчина зашел в здание с оружием в руках и открыл огонь по людям. Началась паника, посетители торгового центра пытались выбраться из здания, в котором в момент атаки находилось около 3 тысяч человек.

Полицейские прибыли на место происшествия через шесть минут после сообщения о стрельбе. Они задержали подозреваемого – 21-летнего Патрика Крузиуса. Мужчину сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах он зашел в ТЦ, держа в руках штурмовую винтовку, на голове у него были наушники.

У полицейских было подозрение, что атаку совершили несколько человек. Изучив имеющиеся данные, правоохранители пришли к выводу, что Крузиус действовал один.

Американские СМИ сообщают, что перед нападением мужчина распространил в соцсетях манифест, в котором он выступает против мигрантов и поддерживает стрелка из Новой Зеландии. Впрочем, официально полицейские не подтверждают, что манифест был написан Крузиусом.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом трусости и выразил соболезнования родственникам погибших. «Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо – это не только трагедия, но и проявление трусости. Вместе с каждым гражданином этой страны я осуждаю этот акт ненависти. Не существует причин или предлогов, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», – написал глава государства в своем твиттере.

Напомним, нападение в новозеландском Крайстчерче произошло 15 марта. Теракты произошли в двух мечетях. Их жертвами стали 50 верующих. Обвиняемый в нападении австралиец Брентон Таррант перед атакой опубликовал в Сети манифест, в котором объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу. Нападавший назвал своим кумиром норвежского террориста Андерса Брейвика, убившего в 2011 году более 70 человек и приговоренного к 21 году тюрьмы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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