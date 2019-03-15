Брейвик был кумиром: в мечетях Новой Зеландии застрелили 40 человек, около 50 ранены (ФОТО)

Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч достигло 40 человек, еще десятки человек получили ранения. Об этом сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. По ее словам, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча) и 30 человек – в мечети на Дин-Авеню в центре города. Ардерн назвала стрельбу в мечетях терактом. По ее словам, случившееся – «беспрецедентный акт насилия» и «один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии». Ранее сообщалось о 27 погибших.

По данным медиков, в результате атаки огнестрельные ранения получили по меньшей мере 48 человек. Среди пострадавших есть дети. Все они госпитализированы. По информации управления здравоохранения региона Кентербери в Новой Зеландии, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Ардерн подтвердила задержание четырех подозреваемых в причастности к атаке на мечети – троих мужчин и одной женщины. Ранее о поимке подозреваемых сообщала новозеландская полиция.

Известно, что один из участников нападения на мечети – австралиец. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он назвал нападавших «правыми экстремистами» и «жестокими террористами», передает CNN.

Как сообщал «Новый День», на востоке Новой Зеландии в городе Крайстчерч днем 15 марта неизвестные напали на две мечети. Вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, заблокировали двери и открыли стрельбу по прихожанам. В этот момент в мечетях находилось около 300 человек.

Позже появились сообщения, что на улицах Крайстчерча обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, которые были прикреплены к припаркованным автомобилям. Правоохранители их обезвредили.

Как уточняет New Zealand Herald, один из террористов – 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Тарант, придерживающийся ультраправых взглядов. Он вел стрим в сети перед атакой и непосредственно во время убийств в течение 17 минут.

Террорист Брентон Таррант, скриншот видео, AP

Перед нападением он опубликовал в интернете 37-страничный манифест, где назвал атаку терактом и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу и мигрантам. В нем он также призывал к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Со слов террориста, он готовил нападение два года. Нападавший назвал своим кумиром норвежского террорисмта Андерса Брейвика, убившего в 2011 году более 70 человек и приговоренному к 21 году тюрьмы. Сейчас аккаунты террориста в соцсетях заблокированы.

По последним данным новозеландских СМИ, Таррант задержан. В Сети появилось видео вероятного задержания террориста, на котором видно, как машина полиции протаранила белый автомобиль «Субару». Стоит отметит, что из салона такого же авто стрелок анонсировал теракт. Официального подверждения о задержании Тарранта пока не поступало.

В настоящее время в городе закрыты все школы и государственные учреждения. Власти призывают жителей не покидать свои дома. В полиции допустили, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в связи с терактом в Крайстчерче уровень угрозы безопасности в стране повышен с низкого до высокого.

Добавим, что в новозеландском городе Окленде полиция провела контролируемые взрывы после обнаружения двух бесхозных рюкзаков рядом с железнодорожной станцией Бритомарт. Эвакуация людей на станции не проводилась.

Веллингтон, служба информации РИА «Новый День»

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