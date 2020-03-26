Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека, покушениях и теракте

Брентон Таррант, которого обвиняют в нападении на мечети в Новой Зеландии, признался в убийстве, покушениях и теракте. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Признания преступник озвучил по видеотрансляции в суде Крайстчерча. Он взял на себя вину в 51 убийстве, 40 покушениях и одном террористическом акте. На заседании не присутствовали родственники погибших из-за ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Таррант по-прежнему остается в камере в тюрьме строгого режима неподалеку от Окленда. Он предстанет перед судом 1 мая, когда будет назначена дата вынесения приговора. Нет определенности в том, будет ли преступник депортирован в Австралию, гражданином которой является.

Напомним, нападение в новозеландском Крайстчерче произошло 15 марта 2019 года. Теракты произошли в двух мечетях. Их жертвами стали 50 верующих.

Обвиняемый в нападении австралиец Брентон Таррант перед атакой опубликовал в Сети манифест, в котором объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу. Нападавший назвал своим кумиром норвежского террориста Андерса Брейвика, убившего в 2011 году более 70 человек и приговоренного к 21 году тюрьмы.

В мае 2019 власти Новой Зеландии предъявили Тарранту обвинение в терроризме. Изначально он отрицал свою вину.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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