В США 18-летний расист убил 10 человек в супермаркете

В американском Буффало 18-летний преступник расстрелял посетителей и сотрудников супермаркета. В результате погибли 10 человек. Свою атаку шутер транслировал в прямом эфире.

Как сообщают местные СМИ, Пейтон Джендрон приехал на машине к местному супермаркету и сразу открыл огонь по людям. Он убил несколько человек на парковке, а затем вошел в здание и продолжил стрельбу. На его груди располагалась камера, изображение с которой он транслировал в соцсети.

Правоохранителям удалось задержать преступника. Почти все пострадавшие оказались темнокожими, поэтому предполагается, что Джендрон совершил нападение на почве расовой ненависти.

На автомате, из которого американец убил 10 человек и ранил троих, обнаружили имена людей, повинных в нападениях с жертвами. В частности, на оружии есть имя Андерса Брейвика, который был осужден за убийство 77 человек в Норвегии.

Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу около правительственного здания в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. В тот же день на острове Утейа, где располагался летний молодежный лагерь норвежской Рабочей партии, Брейвик расстрелял еще 69 человек. Сразу после этого он сдался полиции. Его приговорили к 21 году заключения.

Буффало, Зоя Осколкова

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