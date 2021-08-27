Норвежскому террористу Брейвику могут «скостить» срок

Норвежский местный суд Осло рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, который в июле 2011 года убил 77 человек. Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал в сентябре прошлого года, – сообщает Коммерсантъ со ссылкой на норвежское издание VG.

По словам адвоката Брейвика Эйстена Стуррвика, прокуратура вынесла решение, что не согласна с условно-досрочным освобождением, а это означает, что «по вопросу досрочного освобождения будет проведено судебное заседание».

Прокурор Хульда Карлсдоттир в свою очередь отмечает, что «главным для суда во время слушаний будет вопрос о том, представляет ли сегодня Брейвик опасность для общества и возможно ли с его стороны повторение подобных преступлений»

22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу около правительственного здания в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. В тот же день на острове Утейа, где располагался летний молодежный лагерь норвежской Рабочей партии, Брейвик расстрелял еще 69 человек. Сразу после этого он сдался полиции.

Андерс Брейвик был приговорен к 21 году заключения. По норвежским законам, это максимальный срок наказания, но если суд решит, что преступник по-прежнему представляет опасность для общества, то срок может быть продлен.

Осло, Иван Бабурин

Осло. Другие новости 27.08.21

В Оренбурге на территории предприятия Газпрома загорелась сера. / В окрестностях Челябинска пропала 14-летняя девочка. / ЧП: разбился бомбардировщик Су-24. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»