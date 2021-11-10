В норвежской тюрьме рассмотрят прошение об освобождении Брейвика

Террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение этого вопроса пройдет в стенах тюрьмы из соображений безопасности.

Для заседания оборудуют спортивный зал в тюрьме Шиен, где содержится террорист. На процесс, который начнется 18 января, отведено четыре дня.

В свою очередь Брейвик хотел, чтобы вопрос об УДО рассмотрели в зале Окружного суда Осло, где его судили в 2012 году. Он намерен оспорить решение о месте проведения заседания в январе.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу около правительственного здания в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. В тот же день на острове Утейа, где располагался летний молодежный лагерь норвежской Рабочей партии, Брейвик расстрелял еще 69 человек. Сразу после этого он сдался полиции. Террорист был приговорен к 21 году заключения с возможностью неоднократного продления срока.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 10.11.21

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