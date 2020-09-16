Террорист Брейвик, убивший 77 человек, хочет досрочно выйти на свободу

Андерс Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила газета VG со ссылкой на адвоката Ойстена Стуррвика.

Брейвик провел в тюрьме более восьми лет. Таким образом, осужденный вправе просить об УДО. Он подал прошение, подписанное двумя именами – Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен – это имя, которое Брейвик взял себе в тюрьме.

Кроме того, террорист считает, что нарушаются его права. Арестанта содержат в одиночной камере. Брейвик намерен подать новый иск против государства.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в центре Осло – погибли 8 человек. Затем он отправился с оружием в молодежный лагерь на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек, в основном молодых парней и девушек. Террорист был приговорен к 21 году тюрьмы – это максимальное возможное наказание в Норвегии.

Родственники жертв Брейвика неоднократно выражали возмущение решениями норвежских судов относительно условий содержания террориста, который не отказался от своих взглядов, а даже, по его собственным словам, еще более радикализировался за время своей отсидки.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 16.09.20

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