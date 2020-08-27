Без права на УДО: террорист из Крайстчерча получил пожизненный срок

Суд в Новой Зеландии вынес приговор австралийцу Брентону Тарранту, атаковавшему две мечети в городе Крайстчерч. Жертвами теракта стал 51 человек, десятки человек получили ранения. Террорист получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на приговор суда. Газета отмечает, что это первый случай в истории страны, когда подсудимого приговаривают к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Суд признал австралийца виновным в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и в совершении теракта. Адвокат Тарранта заявил, что тот не будет обжаловать приговор.

Добавим, в Новой Зеландии звучат призывы к тому, чтобы отправить осужденного отбывать срок на родину, так как содержание Тарранта в новозеландской тюрьме обойдется в значительную сумму – 1,1 млн долларов США в год, пишет BBC. Однако австралийские власти отказываются принимать террориста обратно.

Нападение в новозеландском Крайстчерче произошло 15 марта 2019 года. Вооруженный автоматами и пистолетами австралиец устроил стрельбу в двух мечетях. Перед нападением Таррант опубликовал в Сети манифест, в котором объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу. Нападавший назвал своим кумиром норвежского террориста Андерса Брейвика, убившего в 2011 году более 70 человек и приговоренного к 21 году тюрьмы.

В мае 2019 власти Новой Зеландии предъявили Тарранту обвинение в терроризме. Изначально он отрицал свою вину, но в марте этого года признал себя виновным.

Веллингтон, Наталья Петрова

Веллингтон. Другие новости 27.08.20

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