Суд в Норвегии отменил компенсацию Брейвику за «пытку» холодным кофе и старой PlayStation

Публикации за 01.03.17

Апелляционный суд в Норвегии отменил решение нижестоящей инстанции о выплате террористу Андерсу Брейвику, убившему более 70-ти человек, компенсации за «бесчеловечное обращение» в тюрьме, где ему подавали холодный кофе и недостаточно вкусную еду.

Апелляционный суд счел, что права заключенного, изолированного в трехкомнатной камере, не нарушались, а условия его содержания оправданы, поскольку он не раскаялся и представляет угрозу. Кроме того, суд отметил, что другие заключенные могут напасть на террориста, сообщает Рейтер. Адвокат Брейвика уже заявил о намерении обжаловать решение апелляционного суда.

Прошлой весной окружной суд в Осло признал частично обоснованной жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме, которые он называл «пыткой». Брейвика не устраивало, что его изолировали от других заключенных, а также то, что ему приносят холодный кофе и разогретую в микроволновке пищу. Еще его возмущало, что приходится пользоваться старой моделью игровой приставки PlayStation. В вердикте суда говорилось о «запрете на бесчеловечное и унизительное обращение» с заключенными в демократическом обществе. Суд постановил выплатить Брейвику 331 тыс. норвежских крон (40,7 тыс. долларов).

Напомним, Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы – это максимальное возможное наказание в Норвегии. 22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в центре Осло – погибли 8 человоек. Затем он отправился с оружием в молодежный лагерь на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек, в основном молодых парней и девушек. Тюремный срок Брейвику могут продлевать неограниченное количество раз, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным для общества. Сидит Брейвик в отдельной трехкомнатной тюрьме. В камере есть печатная машинка, тренажеры, телевизор с DVD-проигрывателем и игровая приставка. Ранее Брейвик отстоял свое право получать высшее образование и заочно учится на политолога по программе Университета Осло. Также он может ежедневно гулять на свежем воздухе во дворе-колодце площадью 130 кв. м. Раз в неделю он проводит один час, общаясь с сотрудниками тюрьмы в их комнате отдыха. В эти моменты на него не надевают наручников, он может играть в настольные или видеоигры или готовить себе еду. Летом прошлого года к Брейвику пустили на свидание его поклонницу.

Родственники жертв Брейвика неоднократно выражали возмущение решениями норвежских судов относительно условий содержания террориста, который не отказался от своих взглядов, а даже, по его собственным словам, еще более радикализировался за время своей отсидки.

Осло, Полина Николаева

Осло. Другие новости 01.03.17

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