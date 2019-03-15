В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу в двух мечетях, есть жертвы

На востоке Новой Зеландии в городе Крайстчерч неизвестные расстреляли посетителей двух мечетей. По разным данным, погибли от 9 до 27 человек, десятки ранены. Полиции удалось задержать одного нападавшего.

Как сообщают новозеландские СМИ, две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид расположены неподалеку друг от друга. В здания вошли вооруженные люди и заблокировали входы, в этот момент в мечетях находилось около 300 человек.

По словам очевидцев, в нападении на Аль-Нур участвовал человек в шлеме, очках и армейской куртке. Он открыл беспорядочную стрельбу. При этом свои действия он снимал на видео и вел прямую трансляцию в интернете.

New Zealand Herald пишет, что речь идет о гражданине Австралии. Перед нападением он опубликовал 37-страничный манифест, где назвал нападение террористическим актом. Полицейским удалось задержать одного из злоумышленников, однако не уточняется, был ли это тот же человек.

По последним данным, в результате нападения погибли не менее девяти человек. Некоторые СМИ сообщают, что число жертв теракта значительно выше – 27 человек. Не менее 30 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В настоящее время городские власти закрыли для посещения школы, больницы и другие общественные места. Жителей попросили без особой необходимости не выходить на улицы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала произошедшее как «экстраординарный и беспрецедентный акт насилия». Она назвала это день «одним из самых мрачных дней в истории» страны.

Веллингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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