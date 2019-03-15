Террорист из Новой Зеландии вывел на оружии имена русского генерала и других военачальников (ФОТО)

Полиция Новой Зеландии сообщила, что больше не ищет подозреваемых после атаки на мечети в городе Крайстчерч, жертвами которой, по последним данным, стали 49 человек. Об этом, в частности, объявил глава полиции страны Майк Буш, сообщает издание New Zealand Herald.

Таким образом, правоохранители подтвердили задержание одного из нападавших 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, придерживающегося ультраправых взглядов. Перед терактом он опубликовал в своем фэйсбуке манифест, в котором объяснил нападение на мечети ненавистью к исламу и мигрантам. Террорист вел прямую трансляцию убийств. Сейчас аккаунты преступника в соцсетях недоступны.

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к бойне в двух мечетях задержаны 4 человека – трое мужчин и женщина. Австралийский премьер рассказал, что среди участников теракта был гражданин Австралии.

Буш уточнил, что одному из четырех задержанных предъявлены обвинения в убийстве. Мужчина, как ожидается, предстанет перед судом 16 марта. По словам главы полиции страны, атака была тщательно спланирована. Он добавил, что никто из задержанных ранее не попадал под подозрение из-за экстремистских взглядов.

Комиссар полиции привел уточненные данные по погибшим и раненым в теракте. Жертвами нападения стали 49 человек. По его словам Буша, в мечети на Дин-Авеню в центре города погиб 41 человек, семеро были застрелены в мечети в одном из городских районов Линвуд. Позже один из раненых умер в больнице. Ранее сообщалось о 40 погибших. Ранения получили 48 прихожан.

Как сообщал РИА «Новый День», нападения на мечети были совершены после дневной молитвы. Вооруженные люди ворвались в мечети, заблокировали двери и открыли стрельбу по верующим. В этот момент в мечетях находилось около 300 человек.

После стрельбы на улицах Крайстчерча были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, которые были прикреплены к припаркованным автомобилям. Правоохранители их обезвредили, заявляла Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она назвала атаку «хорошо спланированным терактом».

Полиция обнаружила на месте теракта много огнестрельного оружия. По сведениям Daily Mail, на одну из автоматных обойм белой краской были нанесены имена грузинских царей Давида Агмашенебели и Давида Сослана на грузинском языке. На черных обоймах также видны надписи на английском, сербском, болгарском, латинском и других языках – имена правителей и военачальников, сражавшихся против Турции.

На одном из магазинов написано латиницей имя русского адмирала Дмитрия Сенявина, который прославился победой над турками в Дарданелльском сражении в 1807 году. Также можно заметить имена черногорского писателя, военачальника Марко Милянова – борца за сербское национальное объединение и освобождение от османского ига, и британского адмирала Эдварда Кодрингтона, который воевал против турок, передает РИА «Новости». Еще одно имя – австрийский фельдмаршал Эрнст Штаремберг, участвовавший в Великой Турецкой войне.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии уже заявила, что выясняет данные о стрелках в Новой Зеландии в связи с публикацией в СМИ сообщений, что на обоймах были нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском языке. В заявлении ведомства говорится, что «СГБ Грузии уже сотрудничает со стратегическими партнерами, чтобы получить детальную информацию о задержанных лицах и изъятом оружии».

Веллингтон, служба информации РИА «Новый День»

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