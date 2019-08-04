Второй за сутки массовый расстрел в США: погибли 10 человек

В США произошел второй за сутки массовый расстрел людей. По предварительным данным, погибли 10 человек, в том числе открывший огонь мужчина. 16 пострадавших госпитализированы.

Трагедия произошла в городе Дейтон, штат Огайо, рядом с баром Ned Peppers Bar, сообщают американские СМИ. По словам очевидцев, стрелка не пустили в заведение, после этого он открыл огонь.

До приезда полиции стрелок убил 9 человек, еще 16 получили различные ранения.

Сам нападавший был ликвидирован сотрудником правоохранительных органов.

На месте происшествия работают медики, полиция и сотрудники Федерального бюро расследований. Устанавливается мотив злоумышленника.

Это второе за последние сутки массовое убийство в стране. Ранее в городе Эль-Пасо, штата Техас, мужчина расстрелял посетителей супермаркета Walmart. Жертвами стрелка стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Преступника задержали, им оказался 21-летний Патрик Крузиус.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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