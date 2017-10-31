В топе популярных зимой стран лидируют Россия, Таиланд и Индия

Ассоциация туроператоров России составила топ-10 самых популярных стран для отдыха среди россиян этой зимой. Удивительно, но на первом месте оказались отечественные курорты. На втором – Таиланд, на третьем – Индия. В Екатеринбурге список похожий, но только в лидеры выбиваются ОАЭ.

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России изучила статистику онлайн-продаж турпакетов от 36 ведущих туроператоров в магазине пакетных туров и составила топ-10 самых популярных направлений. Самым удивительным стал тот факт, что на первое место по продажам вырвалась в этом году Россия – 22,8% всех продаж с заездами с ноября по январь, что более чем в три раза превышает ее прошлогодние показатели. Таиланд – второй по популярности. В эту страну магазином пакетных туров реализовано 19,7% пакетов от общего объема продаж. На третьем месте Индия (в основном это курорт Гоа) – ее выбрали 12,6% покупателей. Зимние туры в Чехию (четвертое место) приобрели 7,6% туристов. Замыкает пятерку ОАЭ – 5,7%. Во второй пятерке – Вьетнам, Турция, Доминикана, Куба, Китай.

В Екатеринбурге эксперты туррынка согласны с этой статистикой, но только отчасти.

«Россия всегда будет лидером по общему числу продаж. Если считать по количеству городов, в которые путешествуют туристы внутри страны, это неудивительно: едут в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Единственное – иногда сложно понять, с какой целью путешествуют внутри России – кто-то едет отдыхать, кто-то по делу. Но поток тут всегда больше, – рассказал РИА «Новый День» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Из международных направлений с вылетом из Екатеринбурга лидером будет ОАЭ. Направление пользуется высоким спросом, там нет визовых проблем, а операторы в этом зимнем сезоне поставили небывалое число рейсов, желая компенсировать отсутствие Египта. Далее из теплых стран, думаю, идут Таиланд, Индия, островной Вьетнам, Китай».

Желания туроператоров сделать круглогодичной Турцию пока не подкрепляются спросом. Летом сразу несколько игроков хотели поставить рейсы в Анталью на всю зиму, но сейчас планы скорректированы – летать будет только одна авиакомпания. И зимой Турция не будет конкурентом Эмиратам и Юго-Восточной Азии.

Из европейских направлений с вылетом из Екатеринбурга безусловным лидером уже много лет остается Чехия.

Напомним, в этом сезоне туроператоры впервые с 2014 года начали продажи туров с прямыми вылетами из Екатеринбурга на Бали, Фукуок и в Шарджу. Но позднее полетная программа на Бали была свернута: последний вылет состоится 13 декабря, хотя планировалось летать до конца марта. Турагенты не исключают, что в течение сезона могут поредеть и полетные программы в ОАЭ: сегодня заявлено столько рейсов, сколько физически сложно загрузить.

Екатеринбург, служба информации

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