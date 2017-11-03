Телега зимой? Зачем турфирмы начали продавать лето-2018 в ноябре

Туроператоры с начала ноября уже объявили акции раннего бронирования туров в Турцию, Грецию, Доминикану и другие страны на лето 2018 года. Якобы такие акции позволяют сэкономить на отелях до 50% благодаря скидкам. Но в заманчивость подобных предложений туристы уже не верят. Прошедший летний сезон показал: цены по раннему бронированию не отличались от текущих, а купившие туры заранее «попали» с «ВИМ-Авиа» и вообще никуда не улетели.

Старт акций раннего бронирования в этом году оказался небывало ранним: уже сегодня многие компании предлагают разные варианты отдыха летом 2018 года. Так, по информации портала для турагентов Profi.Travel, оператор Tez Tour продает Грецию, Испанию, Италию, Кипр и Турцию со скидками до 50% (за счет акций от отелей). Anex Tour продает Доминикану и Турцию, но признается, что чартерная программа на лето еще сформирована не до конца. Coral Travel тоже подписал договоры с турецкими отельерами на 2018 год и констатирует: цены почти такие же, как и в 2017 году. Скидки по акции раннего бронирования тоже не отличаются существенно от прошлогодних.

Однако у турагентов и туристов столь ранние продажи лета-2018 интереса не вызывают, скорее, наоборот – беспокойство и вопросы.

«На мой взгляд, такие акции не актуальны в последние года два, потому что все больше туристов по итогу остаются недовольны. Скидки, которые анонсируются на старте продаж, на деле оказываются не такими большими, если мы говорим не о люксовых отелях, а об обычных. С люксовыми (по цене 200-300 тысяч) действительно можно сэкономить. В остальных случаях рисков больше, чем выгоды. Может скакнуть курс валют в обе стороны. И ладно если рубль «упадет», тогда турист действительно выиграет (туры считаются в долларах), а если рубль резко вырастет? Тогда никакая скидка по РБ не компенсирует потери, – прокомментировала менеджер одного из турагентств Екатеринбурга. – Кроме того, всегда есть риски, что туроператор до начала летнего сезона полностью перестроит полетную программу: могут изменить даты вылета, авиакомпанию – все что угодно. И все меньше туристов готовы платить деньги за полгода до поездки, а потом сталкиваться с такими сюрпризами».

Кроме того, турагенты с ужасом вспоминают начало лета-2017. В июне авиакомпания «ВИМ-Авиа» без объяснения задержала и отменила несколько рейсов, затем вообще сняла полетные программы из регионов, в том числе из Екатеринбурга. Конечно, от ухода авиакомпании не застрахован никто – ни тот, кто покупает туры по РБ, ни тот, кто берет незадолго до вылета. Но все-таки проще спрогнозировать ближайший месяц, нежели год, говорят агенты.

«Некоторые в прошлом году бронировали Турцию (Даламан) и Сочи по акциям раннего бронирования еще в январе-феврале. При покупке оператор указывал в документах одну авиакомпанию, но потом без предупреждения менял на «ВИМ-Авиа», что допустимо при РБ и чартерной перевозке. В итоге, когда в начале июня «ВИМ-Авиа» начала отменять полеты, многие были в шоке, ведь когда они покупали тур, там стояли I Fly и другие компании, – вспоминают сезон агенты. – В итоге после июня почти все отказывались от покупки турпакетов, в составе которых были «ВИМ-Авиа». А кто брал по раннему бронированию, уже не могли это сделать, им приходилось ждать, пока туроператоры не пересадят на других перевозчиков».

Еще один менеджер сетевого агентства предположил, что с помощью столь раннего бронирования некоторые операторы хотят латать дыры после сезона-2017.

«Сезон по продажам был удачный, мы почти вернулись к докризисным показателям. Но по туроператорам сильно ударил уход «ВИМ-Авиа», ведь многим пришлось повторно оплачивать перевозку туристов, не взимая с них дополнительную плату. Расходы несли туроператоры. И такое ощущение, что сейчас всеми правдами и неправдами некоторые компании пытаются улучшить свою финансовую ситуацию», – предположил собеседник РИА «Новый День».

Все собеседники из числа турагентов отметили, что пока к ним ни один турист не обращался с вопросом о лете-2018.

«Опыт прошлых лет показывает, что оживление начнется после новогодних каникул», – говорят турагенты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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